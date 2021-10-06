Литва последовательно поддерживет интеграцию балканских государств в ЕС — Г. Науседа

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Литва последовательно поддерживает интеграцию государств Западных Балкан в Европейском союзе (ЕС), говорит литовский президент Гитанас Науседа.

«Литве очень легко, потому что мы является вполне последовательными сторонниками расширения ЕС. Мы трактуем этот процесс не только потому, что говорим о странах Западных Балкан, которые находятся, не побоимся этого слова, тоже в центре Европы, в зависимости от того, из какой точки смотреть», – сказал Г. Науседа в комментарии для СМИ в Словении.

«Сегодня я выскажусь за четкий план для стран Западных Балкан, как они будут стремиться к членству, так как от этого зависит мотивация и других стран к проведению необходимых реформ, идти последовательно по этому пути», – добавил он.

По его словам, стабильность государств Западных Балкан «и, главное, их устойчивость к влиянию Китая, России, других государств» является очень важным фактором безопасности ЕС, так как при вакууме интересов ЕС «этот вакуум заполнят другие государства, а мы вряд ли этого хотим».

Он подчеркнул, что это важно и для достижения других стратегических целей по евроинтеграции Грузии, Молдавии и Украины.

«Но я всегда буду подчеркивать и другой момент: то, как успешно им удастся провести в жизнь политику интеграции в ЕС, будут зависеть интеграционные устремления и других, не менее важных для нас стран-членов «Восточного партнерства» (…). Грузия, Молдавия и Украина также прикладывают большие усилия, чтобы в один прекрасный день стать членами ЕС или максимально приблизиться во всех смыслах к ЕС», – отметил Г. Науседа.