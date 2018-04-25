Литва позаимствовала 1,75 млрд евро

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Во вторник Литва позаимствовала на международных рынках 1,75 млрд евро.

Это уже вторая эмиссия еврооблигаций в этом году – в апреле правительство позаимствовало 2 млрд евро.

«У нас есть не только успешно достигнутое соглашение между странами-членами ЕС, позволяющие трансформировать экономику страны, но и на международных фондовых рынках мы пользуемся особо благоприятными условиями для выпуска еврооблигаций. Это лишь еще раз подтверждает, что Литву считают особенно ответственным и надежным партнером», – отметил в пресс-релизе министр финансов Вилюс Шапока.

На эти средства будет финансироваться потребность в заимствованиях этого года, включая и планирующийся в следующем году выкуп эмиссии облигаций на сумму в 1,35 млрд долларов США.

Еврооблигации были размещены с прибыльностью в 0,637%, а стоимость выпуска равная 96,27% их номинальной стоимости.

В качестве распространителей были избраны банки BNP Paribas, Citi и Erste Group.

В конце апреля Литва позаимствовала на международных рынках 2 млрд евро: эмиссия пятигодичных облигаций составила 750 млн евро, а десятигодичных – 1,25 млрд евро.