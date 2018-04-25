Ирландским студентам раздадут лаптопы, айпады и таблетки

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Министр науки и высшего образования Саймон Харрис объявил, что выделен фонд в €15 миллионов, за счет средств которого, ирландские студенты смогут продолжить образование дистанционно.

Всего ВУЗы получат правительственную помощь на сумму €168 миллионов. Как считают в правительстве, частично, деньги пойдут на поддержку студентов, в том числе и иностранных, которые потеряли работу из-за пандемии. Так же ВУЗы, смогут подготовится к новым санитарным требованиям.

Так же, как и в школах, не все студенты смогут регулярно посещать занятия, и чтобы, не прерывать учебный процесс, часть материалов институты будут давать удаленно.

В соответствии с новыми регуляционными правилами, открытие школ осенью возможно, если будет соблюдено правило дистанции минимум в 1 метр между учениками. Профсоюзы учителей заявляют, что если учитывать все рекомендации по охране здоровья, то в сентябре школьники смогут посещать учебные учреждения не ежедневно, будет действовать так называемая «смешанная» форма обучения.