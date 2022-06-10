Литва предложила остановить членство РФ в деятельности Всемирного банка

«Наблюдая за беспрецедентными экономическими последствиями российской войны в Украине, мы не можем позволить агрессору закрепить нарратив о том, что западные санкции ведут к надвигающемуся продовольственному кризису. Это очередная попытка России шантажировать мир, и превратить продовольственное снабжение в удобный ей инструмент за счет других стран», — заявила министр финансов на встрече управляющих Банка в странах Северной Европы и Балтии с Дэвидом Малпассом в Копенгагене.

По ее словам, война высветила некоторые разногласия между членами ВБ, они усложняют принятие стратегических решений в помощь Украине. По мнению министра, необходима единая координация, чтобы подчеркнуть истинные причины продовольственного кризиса, цен на энергоносители и инфляции — империалистические амбиции России и военную агрессию.

По словам Скайсте, ВБ должен продолжать мобилизацию ресурсов, как он делал это с начала войны, и использовать все возможные инструменты, чтобы помочь Украине и подготовиться к ее восстановлению.

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