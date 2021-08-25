Литва примет до 200 афганцев, выделит на их потребности 600 тыс. евро

«Точное число нам уже известно, оно меньше, но так записано в соответствии с решением Комиссии по миграции», – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас после заседания кабинета министров.

«Предварительная сумма, необходимая для перемещения, поселения граждан Афганистана, составляет 600 тыс. евро», – добавил он.

По словам министра, эта сумма покроет расходы на их расселение и содержание, пока им не будет предоставлен статус беженцев.

Как информировали BNS в Министерстве обороны, из этих денег будут оплачиваться коммунальные, обеспечиваться питание, услуги прачечной, средства гигиены и др.

Семьи афганцев сейчас расселяются в общежитии Расейнской школы технологий и бизнеса, а также в Доме помощи семьям Расейняй. Каждой семье предоставлено по отдельной комнате, более многочисленным семьям — по две комнаты.

«Министерство посредничает, тесно сотрудничает с самоуправлением, к процессу подключатся и другие министерства – Социальной защиты и труда, Образования, науки и спорта, у которых есть программы интеграции», – говорится в ответе министерства.

Во второй половине дня в Литву доставлено самолетом еще полсотни помогавших литовским военным афганцев и членов их семей. В ночь со вторника на среду в Вильнюс уже доставлено самолетом 14 афганских переводчиков с семьями, в общей сложности 50 человек.

Они временно поселены в самоуправлении Расейнского района.

Договоры с литовской армией в Афганистане были заключены у 115 переводчиков.

Ранее сообщалось, что перемещения в Литву ожидает около 100 помогавших литовским военным переводчиков и членов их семей, опасающихся, что талибы могут попытаться с ними расправиться.