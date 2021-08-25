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Литва примет до 200 афганцев, выделит на их потребности 600 тыс. евро

Фото vrm.lt

Литва примет до 200 афганцев, на обеспечение их потребностей намечено выделить около 600 тыс. евро, постановило в среду правительство. 

«Проект подготовлен с учетом сложной ситуации в Афганистане, что возникла угроза для граждан Афганистана, которые помогали вооруженным силам Литвы и других стран НАТО, и для связанных с ними родственными узами лиц», – говорится в постановлении правительства. 

Министерству обороны поручено организовать перевод в Литву не более 200 таких афганцев и обеспечить их потребностей здесь. 

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«Точное число нам уже известно, оно меньше, но так записано в соответствии с решением Комиссии по миграции», – сказал министр обороны Арвидас Анушаускас после заседания кабинета министров. 

«Предварительная сумма, необходимая для перемещения, поселения граждан Афганистана, составляет 600 тыс. евро»,  – добавил он.

По словам министра, эта сумма покроет расходы на их расселение и содержание, пока им не будет предоставлен статус беженцев. 

Как информировали BNS в Министерстве обороны, из этих денег будут оплачиваться коммунальные, обеспечиваться питание, услуги прачечной, средства гигиены и др. 

Семьи афганцев сейчас расселяются в общежитии Расейнской школы технологий и бизнеса, а также в Доме помощи семьям Расейняй. Каждой семье предоставлено по отдельной комнате, более многочисленным семьям — по две комнаты. 

«Министерство посредничает, тесно сотрудничает с самоуправлением, к процессу подключатся и другие министерства – Социальной защиты и труда, Образования, науки и спорта, у которых есть программы интеграции», – говорится в ответе министерства. 

Во второй половине дня в Литву доставлено самолетом еще полсотни помогавших литовским военным афганцев и членов их семей. В ночь со вторника на среду в Вильнюс уже доставлено самолетом 14 афганских переводчиков с семьями, в общей сложности 50 человек. 

Они временно поселены в самоуправлении Расейнского района. 

Договоры с литовской армией в Афганистане были заключены у 115 переводчиков. 

Ранее сообщалось, что перемещения в Литву ожидает около 100 помогавших литовским военным переводчиков и членов их семей, опасающихся, что талибы могут попытаться с ними расправиться. 

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