  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Американцы рекомендуют Латвии ввести обязательную военную службу

Подробнее...
default image
Будущий посол США в Литве обещает тесное оборонное сотрудничество

Подробнее...
default image
Министры сельского хозяйства стран Балтии и Польши обсудят подделку пищевых продуктов

Подробнее...
default image
С 2021 года краткосрочные электронные визы могут быть введены по всей России

Подробнее...
default image
Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС

Подробнее...
default image
Дания одобрила строительство "Северного потока - 2"

Подробнее...
default image
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Подробнее...
default image
Neste Lietuva наказана штрафом в 8,7 тыс. евро за вводящую в заблуждение рекламу

Подробнее...
default image
За год в Литве удвоилось число работающих иностранцев

Подробнее...
default image
В Норвегии сообщили об операции российских подлодок по прорыву обороны НАТО

Подробнее...
default image
Twitter запретил всю политическую рекламу

Подробнее...
default image
Работники сферы просвещения Литвы организуют пикет у министерства

Подробнее...
default image
Отстраняемый от должности глава полиции Д.Жукаускас: обвинения – неадекватные

Подробнее...
default image
В Великобритании появилась вакансия мечты

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы выделил 19 млн евро на оборону

Подробнее...
default image
Банки Литвы: бизнес на доверии

Подробнее...
default image
Пожар в Алитусе: послесловие

Подробнее...
default image
Содра накажет за "неправильную болезнь"

Подробнее...
default image
Не забудьте поменять покрышки

Подробнее...
default image
Российский оппозиционный политик А. Навальный находится в Вильнюсе

Подробнее...
TOP,Новости,Политика,Энергетика

Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС

Фото gazprom.ru

Литовское правительство в среду приняло решение участвовать в рассматриваемом в Европейском суде общей юрисдикции споре о российско-германском газопроводе Nord Stream («Северный поток») по дну Балтийского моря.

Компании, осуществляющие руководство проектами проложенного газопровода Nord Stream и прокладываемого газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2»), просят суд отменить предусмотренные в директивах Евросоюза (ЕС), по их мнению, «дискриминационные меры».

«У Литвы есть прямой интерес добиваться того, чтобы директива не была отменена», – сказал на совещании в среду министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Литва намерена поддержать сторону Европейского парламента (ЕП) и Совета и будет добиваться, чтобы иски были отклонены.

Минюст утверждает, что газопроводы Nord Stream позволяют «Газпрому» иметь альтернативные пути поставок газа и манипулировать его доставкой в ЕС, перенаправляя потоки из государств Центральной и Восточной Европы в государства Западной Европы.

Россия надеется проложить активно навязываемый Европе второй газопровод по дну Балтики до Германии к началу 2020 года. Трубопровод, годовая проектная пропускная способность которого составит 55 млрд кубометров газа, вдвое увеличит мощность этого экспортного коридора российского газа. Это позволит Москве исключить Украину как государство транзита российского газа, а усиление зависимости Европы от него использовать как рычаг политического воздействия.

реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!