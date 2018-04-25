Литва примет участие в делах о Nord Stream в Общем суде ЕС

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Литовское правительство в среду приняло решение участвовать в рассматриваемом в Европейском суде общей юрисдикции споре о российско-германском газопроводе Nord Stream («Северный поток») по дну Балтийского моря.

Компании, осуществляющие руководство проектами проложенного газопровода Nord Stream и прокладываемого газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2»), просят суд отменить предусмотренные в директивах Евросоюза (ЕС), по их мнению, «дискриминационные меры».

«У Литвы есть прямой интерес добиваться того, чтобы директива не была отменена», – сказал на совещании в среду министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Литва намерена поддержать сторону Европейского парламента (ЕП) и Совета и будет добиваться, чтобы иски были отклонены.

Минюст утверждает, что газопроводы Nord Stream позволяют «Газпрому» иметь альтернативные пути поставок газа и манипулировать его доставкой в ЕС, перенаправляя потоки из государств Центральной и Восточной Европы в государства Западной Европы.

Россия надеется проложить активно навязываемый Европе второй газопровод по дну Балтики до Германии к началу 2020 года. Трубопровод, годовая проектная пропускная способность которого составит 55 млрд кубометров газа, вдвое увеличит мощность этого экспортного коридора российского газа. Это позволит Москве исключить Украину как государство транзита российского газа, а усиление зависимости Европы от него использовать как рычаг политического воздействия.