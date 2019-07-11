Фото BFL/Шарунаса Мажейки

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12 июля во время инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы будет организован военный парад, праздничный концерт и прием в Президентском дворце.

Представители будущего главы государства говорят, что мероприятия будут направлены на то, чтобы побудить людей активнее участвовать в государственном управлении.

«Мы приглашаем каждого гражданина вместе отпраздновать новый этап развития государства», – заявила председатель инаугурационной комиссии президента Альге Будрите.

Праздничные мероприятия с присутствием избранного президента и членов его семьи начнутся 12 июля в 10.00 в Старом городе у памятника патриарху Йонасу Басанавичюсу, под председательством которого Совет Литвы в 1918 году подписал Акт о независимости.

В 11.00 состоится торжественное заседание Сейма, за которым последует в 12.00 парад Вооруженных сил Литвы по проспекту Гядиминаса до Кафедральной площади.

В 13.00 в Кафедральном соборе пройдет торжественное богослужение, а спустя час на Кафедральной площади состоится церемония чествования литовских городов.

В 15.00 на площади Симонаса Даукантаса запланирована церемония передачи президентуры, во время которой Науседа обратится к народу, а затем там же состоится концерт, в котором примут участие десять исполнителей из всех десяти уездов Литвы. Вечером (в 19.00) будет организован прием во дворе Президентского дворца.

А. Будрите сказала, что цель инаугурационных мероприятий – сделать их демократичными и открытыми.

«Мы стремимся к тому, чтобы это было приглашением и стимулом для каждого из нас более активно участвовать в создании государства всеобщего благосостояния», – сказала А. Будрите.

«Литва принадлежит всем нам», – добавила она.

По словам главы инаугурационной комиссии, чтобы уделить больше внимания простым жителям, было решено на мероприятия 12 июля не приглашать высоких глав иностранных государств.

По ее словам, инаугурация обойдется примерно в 60 тыс. евро.

Г. Науседа сменит Д. Грибаускайте, которая руководила страной с 2009 г. на протяжении двух президентских сроков.

Информация литовских СМИ