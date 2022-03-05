Литва приобрела новое лекарство от Covid-19 для лечения тысячи пациентов

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Литва закупила новый препарат Xevudy, которого хватит для лечения тысячи больных Covid-19 в больницах, сообщило Министерство здравоохранения.

Закупленные лекарства уже прибыли в Литву и вскоре будут распределены по основным больницам страны.

Медикаменты закупались совместно с другими странами Европейского союза (ЕС).

Препарат Xevudy, разработанный фармацевтическими компаниями GlaxoSmithKline и Vir Biotechlogogy, Inc., был зарегистрирован в ЕС в декабре прошлого года.

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