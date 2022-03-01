Литва присоединилась к бойкоту выступления Лаврова в Женеве

Литва во вторник присоединилась к бойкоту выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Конференции по разоружению в Женеве, так как войска Кремля продолжают наступление на Украину.

После того, как была включена запись выступления, представители стран Запада и стран-единомышленниц встали со своих мест и вышли. В числе покинувших зал дипломатов был и посол Литвы Дарюс Станюлис.

«В знак протеста против российской агрессии в отношении суверенной Украины Литва вместе с Украиной и другими странами-единомышленницами покинула помещение во время выступления Сергея Лаврова на Конференции по разоружению», — говорится в записи постоянного представительства Литвы в соцсети Twitter.

Конференция по разоружению — институт, созданный в 1979 году с целью прекращения имевшей место во время Холодной войны гонки вооружений.

Лавров в своей речи обвинил Киев в войне в Украине и заявил, что эта страна пытается создать ядерное оружие.

The democratic world condemns #Russia’s 🇷🇺 brutal attack on Ukraine and jointly leaves the @UN_HRC room in solidarity to #Ukraine 🇺🇦 during the aggressor's outrageous speech. #StopRussianAgression #SlavaUkraini @LithuaniaMFA pic.twitter.com/PRXpP280at — Lithuanian Permanent Mission in Geneva (@LtGva) March 1, 2022

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