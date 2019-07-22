Литва присоединилась к группе стран ЕС, осудивших Пекин

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Литва присоединилась к группе стран, осудивших действия Китая против уйгурского меньшинства в регионе Синьцзян.

Этот вопрос расколол страны Евросоюза.

Письмо, адресованное влиятельному уполномоченному ООН по правам человека, подписали 22 страны, среди них – 15 из 28 государств Евросоюза, а также такие страны, как Норвегия, Швейцария, Япония, Австралия, Канада, Новая Зеландия.

Министерство иностранных дел Литвы сообщило, что решение осудить Китай обусловлено озабоченностью общественности страны и общей позицией с государствами Северной Европы и странами Балтии (NB8).

«Литва придерживается последовательной позиции по ситуации с правами человека в Китае, и это было единое мнение NB8, а также решение других стран-единомышленников обратиться к Главному комиссару ООН по правам человека, чтобы обратить внимание на ситуацию с правами человека в провинции Синьцзян», – сказал BNS представитель министра иностранных дел Литвы по связям с общественностью Раса Якилайтене.

По мнению наблюдателей, в Китае, около миллиона человек, в основном члены уйгурского этнического меньшинства, находятся в так называемых лагерях перевоспитания.

Группы правозащитников и интернированные в лагерях в Синдзяне называют эти учреждения концентрационными лагерями, где мусульман-уйгуров и представителей других меньшинств вынуждают ассимилироваться в китайском обществе.

Китай называет лагеря центрами профобучения и просвещения. На позапрошлой неделе должностные лица Китая назвали письмо западных стран клеветой.

Хотя сначала они отрицали существование лагерей в Синьцзяне, Пекину пришлось провести масштабную пиар-кампанию, чтобы противостоять возмущению мировой общественности.

Раскол в Европе

Эта ситуация продемонстрировала различия между странами Северной и Западной Европы с одной стороны, и странами на востоке и юге Евросоюза, которые больше зависимы от инвестиций Китая, от стремления Пекина восстановить исторические торговые маршруты.

Письмо с осуждением действий Пекина подписали Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Соединенное Королевство, Франция, Швеция, Эстония.

На нем нет подписей представителей Италии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Мальты, Чехии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Греции и Венгрии.

«Это доказывает, что единой политики ЕС в отношении Китая нет, и число этих сфер, вероятно, будет расти. От технологий и безопасности, до вопросов прав человека и демократии. Это голосование не следует считать индикатором долгосрочной стратегии, однако это должно побудить к дискуссиям», – сказал BNS директор Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла.

«Инфраструктурные проекты, особенно на Балканах, особым образом связаны с инвестициями Китая. «Эти проекты «Одного пояса — одного пути», очевидно в большей степени связывают эти страны экономически и политически», – отметил профессор Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Томас Янялюнас.

В ответ на документ, осуждающий действия Пекина в отношении уйгуров, послы 37 стран при ООН опубликовали свое письмо в защиту Китая.

Это письмо подписали такие страны, как Россия и Саудовская Аравия, а также Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Египет, Куба.

Литва лавирует

Хотя литовские должностные лица осуждают нарушения прав человека в Китае, они делают это осторожно, стараясь не навредить двусторонним отношениями, ориентированным на экономическое сотрудничество.

По словам Т. Янялюнаса, решение Литвы обсудить нарушения прав человека в международном сообществе является последовательным, однако позиция по Китаю все еще вызывает вопросы.

«В отношении Китая мы пока находимся на позиции мечущихся, где не хватает четкого самоопределения, хотим ли мы больше торговать и использовать преимущества экономических отношений, или быть на стороне тех, кто больше говорит о нарушениях прав человека», – сказал профессор.

Например, Литва считает регион Тибета, находящийся в Гималаях, частью Китая, однако выступает за мирное урегулирование отношений китайских властей, духовного лидера тибетцев Далай Ламы и его представителей.

В июне 2018 года Далай Лама посетил Литву, хотя Китай предупреждал, что его визит может навредить отношениям Вильнюса и Пекина.

При этом, в отличие от визита 2013 года, когда Далай Лама встретился с президентом Далей Грибаускайте, в прошлом году его не принял ни один руководитель Литвы. Он встретился лишь с членами сейма, действующей в парламенте группой солидарности с тибетцами.

С другой стороны, в августе того же года пять членов сейма Литвы посетили Тибет и встретились с представителями местных властей. Представители неправительственных организаций осудили визит, отметив, что он продемонстрировал одобрение введенного Пекином порядка в Тибете.

В июне этого года, в годовщину событий на пекинской площади Тяньаньмэнь, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс напомнил о скрываемой китайскими властями расправе.

«Мы помним жертв и призываем уважать права человека в Китае», – написал тогда в Твиттере глава литовской дипломатии.

Гитанас Науседа, приступивший к обязанностям президента Литвы на прошлой неделе, выразил надежду на то, что отношения с Китаем будут «очень дружественными», а экономическое сотрудничество продолжится.

На организованных BNS в апреле дебатах президентских выборов Г. Науседа обещал поднять вопросы прав человека на встрече с главой Китая Си Цзиньпином, поскольку от этого будет зависеть, будут ли уважать литовскую дипломатию.

«Вопрос прав человека абсолютно важен и здесь мы не должны оглядываться на то, как кто оценит, когда речь идет о неоспоримых вещах», – заявил во время избирательной кампании будущий президент.

«Я считаю, что внешнюю политику Литвы будут уважать лишь тогда, когда эти неоспоримые вещи будут ставиться на первое месте, и не будут продаваться», – добавил он.