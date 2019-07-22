Выборы Верховной Рады Украины 2019. Зеленский прокомментировал победу

Фото facebook/Володимир Зеленський

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал данные экзит-полов, согласно которым его партия побеждает на досрочных выборах в Верховную Раду в воскресенье, 21 июля, сообщает УП.

«Мы занимаемся этим процессом, появится правительство, появится новый генеральный прокурор», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос когда в стране будут посадки. Он отметил, что победа партии Слуга народа позволит реализовать его законодательные инициативы.

«Я думаю, что все законодательные инициативы, мы все обязательно сделаем, все, что обещали всем украинцам», — сказал президент. Также он заявил, что в ближайшее время надеется на возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Сроков точных не могу предоставить», — сказал Зеленский на брифинге. Он отметил, что в ближайшее время, когда появится новый парламент и правительство, а также генпрокурор, команда президента будет работать над выполнением предвыборных обещаний.

«Не только моряки. Это и наши политзаключенные, и военнопленные — для нас все это является приоритетом», — добавил он.

Говоря о будущем премьер-министре и коалции Зеленский пригласил лидера партии Голос Святослава Вакарчука к переговорам. «Это наша инициатива к господину Вакарчуку с самого начала моей президентской кампании, мы не можем больше настаивать. У нас чуть больше рейтинг чем у Голоса, но мы приглашаем господина Вакарчука к разговору», — сказал Зеленский.

При этом он отметил, что премьером должен стать новый человек с экономическим образованием. «Я считаю, что именно премьер-министром на Украине должно быть, повторюсь, новое лицо, эксперт в экономике», — сказал Зеленский на брифинге после закрытия избирательных участков, отвечая на вопрос, видит ли он премьером лидера партии Батькивщина Юлию Тимошенко.

Центральная избирательная комиссия обработала половину электронных протоколов по состоянию на 10:30 понедельника, 22 июля.

Согласно результатам обработки 50,01% протоколов, в Верховную Раду проходят партии Слуга народа — 42,45% голосов избирателей, Оппозиционная платформа – За жизнь – 12,88%, Европейская солидарность – 8,64%, ВО Батькивщина – 8,01%, Голос – 6,38%.

Остальные партии пока не преодолевают 5%-ный проходной барьер в парламент.