Литва признана чемпионом по инновациям в США

Фото eimin.lrv.lt

На одной из крупнейшей в мире технологической выставке CES 2023 в Лас-Вегасе Литва получила международную награду «Чемпион инноваций». Наряду с 23 странами Литва получила самую высокую оценку в этой области, говорится в сообщении Министерства экономики и инноваций.

«Наша цель идти по пути инноваций была оценена международными профессионалами и экспертами в этой области. В то же время это обязывает представителей государственного сектора, науки и бизнеса представлять на рынок еще более инновационные продукты, решения и технологии, которые были бы не только полезны жителям Литвы и создавали высокую добавленную стоимость, но и облегчили бы жизнь миллионам людей во всем мире», — сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.