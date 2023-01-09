Литва признана чемпионом по инновациям в США

На одной из крупнейшей в мире технологической выставке CES 2023 в Лас-Вегасе Литва получила международную награду «Чемпион инноваций». Наряду с 23 странами Литва получила самую высокую оценку в этой области, говорится в сообщении Министерства экономики и инноваций.
«Наша цель идти по пути инноваций была оценена международными профессионалами и экспертами в этой области. В то же время это обязывает представителей государственного сектора, науки и бизнеса представлять на рынок еще более инновационные продукты, решения и технологии, которые были бы не только полезны жителям Литвы и создавали высокую добавленную стоимость, но и облегчили бы жизнь миллионам людей во всем мире», — сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.
В международном рейтинге инноваций, опубликованном Ассоциацией потребительских технологий (CTA), оценивались 40 различных показателей, в том числе деловая, торговая и налоговая среда страны, доступ широкополосной связи , кибербезопасность и многое другое. Всего было оценено 70 стран, в том числе все члены Европейского Союза и G20.
«Одной из стратегических целей министерства является создание условий для трансформации нашей экономики в экономику с более высокой добавленной стоимостью, параллельно занимая более высокие позиции как в европейском рейтинге инноваций, так и в мировом инновационном индексе. Хотя полученный рейтинг основан на очень большом количестве оцениваемых показателей, мы рады, что попали в число самых прогрессивных стран Европы и мира. Весной прошлого года завершилась институциональная реформа инноваций – Агентство инноваций уже становится важным импульсом развития инновационного бизнеса, и на новом этапе мы будем уделять большое внимание созданию импульса для роста бизнеса в сферах умной специализации. «, — говорит заместитель министра экономики и инноваций Эгле Маркявичюте.
Высший рейтинг «Чемпион инноваций» получили 24 страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Израиль, Япония, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, США, а также Европейский Союз.