Литва просит поддержки ЕК идее не проводить в автократических странах спортсоревнования

«Для введения санкций и других мер нужны время и тщательная подготовка, но некоторые действия можно предпринять уже сейчас. Один из примеров — рекомендация от ЕК и от вас международным федерациям видов спорта и их организациям остановить все запланированные спортивные мероприятия в Беларуси, пока страна не станет демократической и не будут обеспечены права спортсменов соревноваться в мирных и безопасных условиях», — написала министр в письме еврокомиссару.

«Спорт это не только спорт. При автократических режимах, в Европейский союз (ЕС) сейчас единодушен, что в Беларуси такой режим и действует, спорт — это инструмент силы, способ узаконить режим в международном сообществе. Спортивные достижения объединяют людей во всем мире, однако они также предоставляют диктаторам возможность получить политическое доверие в глазах своих людей», — сказала она.

По словам Ю. Шюгждинене, международные организации должны поддерживать честную политику и честный спорт.

В январе этого года Международная федерация хоккея с шайбой отменила Чемпионат мира, который должен был проходить в Минске. На прошлой неделе Европейский союз велосипедистов принял решение отменить Европейский чемпионат по велотреку, который должен был проходить в Беларуси в июне.

Литовский премьер Ингрида Шимоните и Литовская федерация велосипедного спорта предложила провести это мероприятие в Паневежисе.