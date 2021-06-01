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Литва просит поддержки ЕК идее не проводить в автократических странах спортсоревнования

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Министр образования, науки и спорта Литвы в понедельник обратилась с письмом к еврокомиссару Марии Габриэль, ответственной за вопросы спорта, с призывом к Европейской комиссии (ЕК) обратить внимание на то, что международные спортивные соревнования не должны проводиться в странах, в которых не уважают демократические ценности и нарушают права человека.  

Юргита Шюгждинене обратилась к комиссару ЕК после предпринятого режимом Александра Лукашенко принуждения к посадке гражданского самолета в Минске.

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«Для введения санкций и других мер нужны время и тщательная подготовка, но некоторые действия можно предпринять уже сейчас. Один из примеров — рекомендация от ЕК и от вас международным федерациям видов спорта и их организациям остановить все запланированные спортивные мероприятия в Беларуси, пока страна не станет демократической и не будут обеспечены права спортсменов соревноваться в мирных и безопасных условиях», — написала министр в письме еврокомиссару. 

«Спорт это не только спорт. При автократических режимах, в Европейский союз (ЕС) сейчас единодушен, что в Беларуси такой режим и действует, спорт — это инструмент силы, способ узаконить режим в международном сообществе. Спортивные достижения объединяют людей во всем мире, однако они также предоставляют диктаторам возможность получить политическое доверие в глазах своих людей», — сказала она. 

По словам Ю. Шюгждинене, международные организации должны поддерживать честную политику и честный спорт. 

В январе этого года Международная федерация хоккея с шайбой отменила Чемпионат мира, который должен был проходить в Минске. На прошлой неделе Европейский союз  велосипедистов принял решение отменить Европейский чемпионат по велотреку, который должен был проходить в Беларуси в июне. 

Литовский премьер Ингрида Шимоните и Литовская федерация велосипедного спорта предложила провести это мероприятие в Паневежисе. 

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