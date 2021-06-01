В Китае разрешат заводить до трех детей на одну семью

На фоне сокращения населения в Китае принято решение изменить политику, запрещающую заводить в одной семье более двух детей. Максимальное число детей на семью увеличено до трех.
Напомним, политика «одна семья – один ребенок» была отменена еще в 2016 году.
В апреле стало известно, что данные переписи населения КНР, проводящейся один раз в десять лет, свидетельствуют, что впервые за полвека численность населения Китая снизилась.
Ранее демографы предполагали, что население КНР к 2020 году составит 1,42 миллиарда человек, к 2027 году достигнет пика, а затем начнет снижаться. На этих показателях строилась и экономическая политика властей.NEWSru.com.il