В Китае разрешат заводить до трех детей на одну семью

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На фоне сокращения населения в Китае принято решение изменить политику, запрещающую заводить в одной семье более двух детей. Максимальное число детей на семью увеличено до трех.

Напомним, политика «одна семья – один ребенок» была отменена еще в 2016 году.