Турция начинает строительство канала Стамбул

По словам Эрдогана, реализация указанного проекта повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса, поскольку через канал перебросят шесть мостов, а на его берегах построят два города, которые «украсят облик Стамбула».

Как известно, проект 43-километрового канала, который призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря, был анонсирован Эрдоганом в 2011 году.

С его помощью Турция намерена довести свой экспорт до 500 миллиардов долларов.

Напомним, почти три года назад президент Турции заявил о готовности к строительству канала, а в декабре 2019 года был объявлен тендер на работы.