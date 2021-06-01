Турция начинает строительство канала Стамбул

Реализация самого масштабного инфраструктурного проекта в истории Турции — строительства канала Стамбул — начнется в конце июня. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.
«Где-то в конце июня мы заложим первый камень в строительство канала Стамбул. Безусловно, есть те, кто обеспокоен этим мегапроектом. Но это не остановит нас», — сказал турецкий лидер.
По словам Эрдогана, реализация указанного проекта повысит стратегическую значимость турецкого мегаполиса, поскольку через канал перебросят шесть мостов, а на его берегах построят два города, которые «украсят облик Стамбула».
Как известно, проект 43-километрового канала, который призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря, был анонсирован Эрдоганом в 2011 году.
С его помощью Турция намерена довести свой экспорт до 500 миллиардов долларов.
Напомним, почти три года назад президент Турции заявил о готовности к строительству канала, а в декабре 2019 года был объявлен тендер на работы.korrespondent.net