Литва рассматривает просьбу США направить военный контингент в Сирию

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Литва рассматривает просьбу США прислать военный контингент в Сирию, чтобы сменить выводимых оттуда американских военных и помочь в ликвидации остатков действующей там группировки «Исламское государство».

Как сообщает Минобороны Литвы, США попросили союзников о помощи в Сирии на проходившем в конце июня встрече министров обороны стран-членов НАТО.

«На только что завершившейся встрече министров обороны НАТО США обратились с просьбой увеличить вклад коалиции против стран ИГИЛ, конкретно и с просьбой о помощи в Сирии. Литва рассмотрит все возможности помощи», – сказала BNS пресс-атташе Минобороны Аушра Вайткявичюте.

Литва уже направила шесть инструкторов в Ирак для обучения местных военных.

Во время организованных в апреле BNS дебатах перед выборами президента кандидатам был задан вопрос, согласились ли бы они направить военных и в Сирию.

Такую возможность не исключили ни избранный впоследствии президентом Гитанас Науседа, ни премьер Саулюс Сквярнялис.

«Мы ответственный партнер для своих союзников и как ответственный партнер мы берем на себя все вытекающие из этого обязательства, права и обязанности», – сказал Г. Науседа.

«Они приобретают там (в международных операциях – BNS) неоценимый боевой опыт, который (…) в случае военных конфликтов может очень пригодиться в будущем», – сказал он.

Премьер также сказал, что направление литовских военных в Сирию продемонстрировало бы выполнение страной обязательств и было бы для военных важной боевой практикой.

«Следует вспомнить наши главные цели – если мы говорим о партнерстве, то партнеры всегда очень важны и в беде, и в радости, – сказал С. Сквярнялис. – Если такая помощь понадобится, она обязательно будет легитимирована».

Отрывок дебатов о направлении военного контингента в Сирию можно посмотреть здесь (с 1 час. 12 мин. 40 сек.) :

Великобритания и Франция уже согласились направить в Сирию больше военных из Сил спецопераций, однако Германия отказалась это сделать.

Президент Дональд Трамп в прошлом году пообещал вывести из Сирии 2 – 2,5 тыс. военнослужащих, однако в феврале немного отступил от этого решения и пообещал оставить в этой стране примерно 400 человек для поддержания мира.

Несмотря на то, что «Исламское государство» потеряло свои территории в Сирии и Ираке, есть опасения, что чересчур быстрый вывод международных сил может создать условия для перегруппировки джихадистов.

Сейчас около 170 литовских военных участвует в 11-и международных операциях в таких странах, как Афганистан, Ирак, Мали или Украина.