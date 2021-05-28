Литва рассматривает возможность направить военных в миссию в Мали

Члены комитета благосклонно оценили такую возможность и рекомендовали правительству ее рассмотреть.

Если это одобрит и президент, а сейм предоставит мандат, то военные Сил спецопераций Литвы будут участвовать в возглавляемой Францией антитеррористической операции Barkhane в составе группы спецсил Takuba.

«Это была бы военная миссия», – сказал BNS глава КНБО Лауринас Касчюнас.

По его словам, возможность отправки военных в новую миссию появилась с выводом военных из Афганистана, а участие в новой миссии было бы вкладом Литвы в международную безопасность.

«Факт заключается в том, что Мали является тем местом, где мы очень нужны очень важному для нас союзнику — Франции, а также международной безопасности», – отметил Л. Касчюнас, добавив, что это возможность создать определенную более сильную политическую связь с французами.

Франция направила в Западную Африку более 5000 военных, которые помогают бороться с экстремистскими группировками. Операция проводится с 2013 года.

КНБО также предлагает правительство активно добиваться участия литовской армии, а особенно ее Сил спецопераций, в возглавляемых США операциях, рассмотреть возможность предоставления большей помощи Украине, включая инициативу учреждения новой учебной миссии ЕС в этой стране.