Литва ратифицирует членство Швеции и Финляндии в НАТО в середине июля — Шимоните и Нильсен

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что парламент ратифицирует соглашения, как только они будут подписаны и проекты будут внесены в Сейм.

«Когда будет внесено в Сейм, мы сразу же соберемся, и я думаю, что между парламентами региона будет некоторая конкуренция, кто первым ратифицирует», — сказала глава парламента журналистам в четверг.

Сейм завершает свою очередную весеннюю сессию в четверг. Чтобы парламент принял решение до 10 сентября, очередной осенней сессии, летом должна быть созвана внеочередная сессия.

Лидеры НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Североатлантическому Альянсу в среду.

Эти страны исторически придерживались политики неприсоединения, но развязанная Россией в феврале война в Украине изменила мнение шведских и финских политиков и общественности о членстве в Альянсе.

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