Литва среди стран ЕС, где в 2020 году жизнь сократилась наиболее значительно

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Литва вошла в группу стран Евросоюза, в которых в прошлом году, по сравнению с прежними годами, наиболее значительно сократилась продолжительность жизни.

Опубликованные в среду данные Евростата свидетельствуют о том, что наиболее значительно продолжительность жизни в прошлом году, по сравнению с 2019 годом, сократилась в Испании и Болгарии – соответственно на 1,6 и 1,5 года.

Далее следуют Литва, Польша и Румыния, где продолжительность жизни сократилась на 1,4 года. В Литве этот показатель в 2019 году составлял 76,5 лет, а в прошлом году – 75,1.

Соседняя Латвия не испытала изменений, а в Эстонии продолжительность жизни сократилась на 0,4 года.

Показатель продолжительности жизни включает потенциальную продолжительность жизни новорожденного, при условии сохранения нынешней ситуации со смертностью в течение всей его жизни.

В ЕС средний показатель продолжительности жизни составил 81,3 года, а в а прошлогодний показатель пока не сообщается, поскольку данные за прошлый год еще не предоставила Ирландия.