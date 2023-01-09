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Литва строит новые военные базы

Фото: Twitter Arvydas Anusauskas

В Литве продолжается строительство трех новых военных баз, которые будут использоваться для размещения собственных сил и союзников НАТО, находящихся в Литве, рассказал министр обороны Арвидас Анушаускас.

По его словам, эти новые места размещения предоставят хорошие условия для военных и будут существенным вкладом в национальную безопасность страны. Речь идет о строительстве «с нуля», военные городки располагаются в районе Шяуляй, Вильнюса и Шилале. 

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Строительство первых двух новых военных городков началось чуть раньше – в августе-сентябре в Рокантишкес Вильнюсского района и городке Паюрис Шилальского района были заложены символические капсулы времени. Строительство этих двух военных городков осуществляет предприятие Salvinta, входящее в состав компании Darnu Group. В прошлом году Министерство обороны подписало контракт на строительство военного городка в Шяуляй с принадлежащими этой компании предприятиями Partnerystes projektai keturi и ЗАО Samogitia miestelis.

Инфраструктура включает казармы, столовые, административные здания, больницы, учебно-спортивные центры, полигоны, склады и прочее. 

Партнерские соглашения по строительству всех трех военных городков подписаны сроком на 15 лет, из которых срок два с половиной года предназначен для проектирования и строительства, а срок 12,5 лет — для осуществления надзора и обслуживания инфраструктуры. Строительство этих городков планируется завершить в конце 2023 – начале 2024 года.

Строятся военные городки для размещения частей бригад Gelezinis Vilkas и Zemaitija литовской армии. Во всех трех новых городках смогут служить и работать до 2,5 тыс. военнослужащих и гражданские служащих системы обороны.

Строительство трех военных городков является стратегическим проектом Министерства  обороны. 

Напомним, что Литва усилит военную поддержку Украины в 2023 году. 

korrespondent.net

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