Литва строит новые военные базы

Строительство первых двух новых военных городков началось чуть раньше – в августе-сентябре в Рокантишкес Вильнюсского района и городке Паюрис Шилальского района были заложены символические капсулы времени. Строительство этих двух военных городков осуществляет предприятие Salvinta, входящее в состав компании Darnu Group. В прошлом году Министерство обороны подписало контракт на строительство военного городка в Шяуляй с принадлежащими этой компании предприятиями Partnerystes projektai keturi и ЗАО Samogitia miestelis.

Инфраструктура включает казармы, столовые, административные здания, больницы, учебно-спортивные центры, полигоны, склады и прочее.

Партнерские соглашения по строительству всех трех военных городков подписаны сроком на 15 лет, из которых срок два с половиной года предназначен для проектирования и строительства, а срок 12,5 лет — для осуществления надзора и обслуживания инфраструктуры. Строительство этих городков планируется завершить в конце 2023 – начале 2024 года.

Строятся военные городки для размещения частей бригад Gelezinis Vilkas и Zemaitija литовской армии. Во всех трех новых городках смогут служить и работать до 2,5 тыс. военнослужащих и гражданские служащих системы обороны.

Строительство трех военных городков является стратегическим проектом Министерства обороны.

Напомним, что Литва усилит военную поддержку Украины в 2023 году.