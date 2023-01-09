Кевин Маккарти с 15-й попытки избран спикером Палаты представителей США

Голосование проходило 15 раз из-за того, что Маккарти, несмотря на большинство республиканцев в Палате представителей, не удавалось получить необходимое большинство из-за отказа в поддержке со стороны целого ряда однопартийцев. Последний раз ситуация, при которой приходилось проводить несколько голосований для выбора спикера Палаты представителей, возникала в 1923 году. Тогда для выбора спикера понадобилось девять туров.

Маккарти получил должность только после того, как согласился с требованием однопартийцев, что любой конгрессмен сможет в любой момент потребовать провести голосование за спикера, пишет Reuters. Из-за этого, как отмечает агенство, у нового спикера будет меньше полномочий для принятия решения по критическим вопросам, включая финансирование правительства, решение проблемы надвигающегося потолка национального долга и других кризисов, которые могут возникнуть.