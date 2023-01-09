Когда жители получат прибавку к пенсии и соцпособиям

“Пенсии постоянно растут. Базовые размеры социальных пособий также увеличиваются. Это означает, что увеличиваются и различные пособия для самых уязвимых людей в стране – пожилых, малообеспеченных, инвалидов”, – говорит Моника Навицкене, министр социальной защиты и труда.

Пенсии

Средний размер пенсии по старости увеличивается в этом году с 482 евро до 542 евро. Средний размер пенсии по старости при наличии необходимого трудового стажа увеличится с 510 евро до 575 евро.

Однако это повышение будет индивидуальным для каждого пенсионера. Размер пенсии рассчитывается на основе продолжительности пенсионного стажа и количества приобретенных пенсионных единиц.

Государственные пенсии чиновникам, военнослужащим и судьям будут проиндексированы на 4,6% с января 2023 г. Повышенная ставка дойдет до получателей в феврале.

Доплаты к пенсии выплачиваются за предыдущий месяц. Вместе с повышением январской пенсии получатели надбавок к низким пенсиям будут получать надбавку, на которую они имели право в декабре 2022 года. Доплаты начнутся в феврале, исходя из новых минимальных потребительских потребностей в размере 354 евро.

Пенсии по старости, утраченной работоспособности и другие пенсии социального страхования выплачиваются за текущий месяц, поэтому их получатели ощутят увеличение уже в январе. За прошлый месяц выплачиваются досрочные пенсии, а также социальные пенсии, пенсии пострадавших лиц, ученых, сотрудников и военнослужащих.

Социальные выплаты

По состоянию на начало января базовое социальное пособие составляет 49 евро, база для целевой компенсации увеличилась до 147 евро, а доход, поддерживаемый государством, составляет 157 евро. Эти базовые суммы используются для расчета социальных пособий и определения права на определенные виды поддержки, т.е. порога дохода, ниже которого человек или семья имеют право на получение государственной поддержки.

Повышенные пенсии по инвалидности увеличивают доходы населения минимум на 66 евро или максимум на 297 евро в год, в зависимости от степени установленной инвалидности или нетрудоспособности.

Более высокая сумма поступит к получателям в феврале, так как она выплачивается за предыдущий месяц.

База для целевого вознаграждения составляет 147 евро. С начала 2023 года база для целевого вознаграждения увеличилась со 138 евро до 147 евро. Увеличение базовой суммы целевой компенсации означает, что для людей с особыми постоянными потребностями в уходе 1 уровня целевая компенсация увеличилась на 23,4 евро, а для людей с особыми постоянными потребностями в уходе 2 уровня – на 17,1 евро.

Для лиц с особыми потребностями 1-го уровня в постоянном уходе/помощи целевая компенсация увеличивается на 9,9 евро, а для лиц с особыми потребностями 2-го уровня в постоянном уходе/помощи – на 5,6 евро.

Базовое социальное пособие составляет 49 евро. Увеличение с 46 до 49 евро в 2023 году сопровождается соответствующим увеличением размеров следующих пособий: все пособия, предусмотренные Законом о детских пособиях, такие как детские деньги, единовременное пособие на ребенка, единовременное пособие для беременной женщины, пособие по уходу за приемным ребенком, целевая надбавка к пособию по уходу за приемным ребенком, единовременное пособие на обустройство, пособие по уходу за ребенком для лица, находящегося на учебе или профессиональной подготовке. Также увеличивается пособие на погребение, помощь на транспортировку останков, социальная помощь школьникам, пособие на содержание ребенка, частичная компенсация расходов на студентов-инвалидов и другие социальные выплаты.

Например, единовременное пособие при рождении ребенка увеличивается с 506 евро до 539 евро в 2023 году. Детские деньги увеличиваются до 85,75 евро, а пособие на ребенка для многодетных и малообеспеченных семей или семей с ребенком-инвалидом увеличивается до 136,22 евро.

Кроме того, увеличивается социальная помощь школьникам, пособие на содержание ребенка, частичная компенсация расходов на студентов-инвалидов и другие социальные выплаты.

Лица, получающие эти пенсии, ощутят увеличение в феврале. Увеличенные пособия на детей, социальные выплаты, пособия и целевые компенсации жителей получат в феврале, так как они рассчитываются за предыдущий месяц.