Эксперты спрогнозировали сокращение населения Литвы до 2 млн человек к 2045 году

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Население Литвы, которое сейчас достигает около 2,8 млн человек, на протяжении следующих 20 лет будет неуклонно сокращаться и в 2045 году составит всего 2 млн человек. Такой прогноз экспертов обнародовал в субботу портал национального радио и телевидения LRT.

«Рабочая группа Сейма по вопросам демографии подготовила прогноз динамики народонаселения на период до 2045 года. Население Литвы к тому времени драматически уменьшится до 2 млн человек», — говорится в сообщении.