В Беларуси узаконено цифровое пиратство

В статье об иностранных компьютерных программах, музыке, телепередачах и «аудиовизуальных произведениях» уточняется, что за их использование должно выплачиваться вознаграждение. В том случае, если роялти, зачисленное на счета патентного органа, не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги переходят в бюджет Беларуси.

Импорт без разрешения правообладателя

Согласно новому закону, подписанному руководителем Беларуси Александром Лукашенко еще 3 января, для того чтобы импорт товаров без санкции правообладателя не считался преступлением, достаточно его включения в перечень «существенно важных» для внутреннего рынка.

6 января в Беларуси был также обнародован республиканский закон об изъятии имущества иностранцев за «недружественные действия». Он позволяет властям Беларуси изымать деньги, ценные бумаги и имущественные права иностранных граждан и компаний.