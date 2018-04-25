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TOP,Бизнес,Новости

Литва упростила порядок трудоустройства зарубежных рабочих в строительстве и на транспорте

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Литва в этом году упростила порядок въезда и трудоустройства зарубежных водителей, строителей и других промышленных и строительных рабочих.

Обновленный перечень основных недостающих специальностей утвердила Служба занятости.

Он актуален для приезжающих в Литву работать иностранцев, так как если их профессия значится в перечне, то они могут приехать и трудоустроиться в упрощенном порядке, без разрешения Службы занятости.

Прогнозируется, что в этом году самым большим спросом будут пользоваться каменщики, строители лесов, штукатуры, сварщики, сборщики металлических корпусов, мясники, забойщики скота, швеи, водители дальних рейсов и др. В этом году в перечне не осталось таких профессий, как бетонщик, монтажник газопровода, электрик и др.

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Перечень составляется дважды в год с целью уравновешивания предложения рабочей силы и спроса на нее.

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