Литва установила дипломатические отношения с Маршалловыми Островами

Фото urm.lt

Литва установила дипломатические отношения с государством Тихоокеанского бассейна – Маршалловыми Островами.

Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и министр ИД Маршалловых Островов Джон М. Силк во время проходящей в Нью-Йорке сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписали совместное коммюнике об установлении дипотношений.

Фото urm.lt

На встрече министры также обсудили вызовы, связанные с климатическими изменениями, и приоритеты в деле борьбы с этими изменениями, возможности двустороннего политического и экономического сотрудничества.

Республика Маршалловы Острова – одно из тех государств Тихоокеанского бассейна, которые в наибольшей степени испытывают влияние климатических изменений.

Это 187-ое государство, с которым Литва установила дипотношения.