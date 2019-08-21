TOP,Новости,Экономика

Литва в бюджет ЕС должна внести дополнительно 114 млн евро

Фото pixabay.com

В этом году Литве придётся заплатить в бюджет Европейского союза (ЕС) дополнительно 114 млн евро. Правительство собирается в среду выделить эту ​​сумму из заёмных средств государства.

Как сообщает Министерство финансов, на взносы Литвы в бюджет ЕС в этом году было предусмотрено 385 млн евро, однако после представления в Европейскую комиссию пересмотренного бюджета ЕС на 2019 год  эта сумма увеличилась до 481,5 млн евро. евро. Вклад Литвы увеличился в связи с пересчётом балансов налога на добавленную стоимость (НДС) и валового внутреннего продукта (ВВП).

Дополнительные средства также намечено выделить и в соответствии с исправленным бюджетом ЕС на 2018 год, который увеличил взнос Литвы на 15,1 млн евро из-за того, что была отсрочена процедура принятия бюджета учреждениями ЕС, и выплаты были произведены из средств взносов 2019 года.

Также были оценены возможные колебания в сборе уплачиваемых в бюджет ЕС таможенных пошлин.

По утверждению Минфина, дополнительные средства необходимо внести до 2 сентября.

BNS

Последние новости

default image
Опрос элиты: самый влиятельный представитель бизнеса - Р. Даргис

Подробнее...
default image
Премьер-министр Италии уходит в отставку

Подробнее...
default image
Макрон и Трамп одобрили возврат России в G7

Подробнее...
default image
Правительство Литвы одобрило решение повысить размер базовой зарплаты госслужащих

Подробнее...
default image
Литва в бюджет ЕС должна внести дополнительно 114 млн евро

Подробнее...
default image
Норвегия разрешит двойное гражданство с 2020 года

Подробнее...
default image
Украина нашла нового поставщика газа

Подробнее...
default image
Вильнюс может служить образцом для других европейских городов

Подробнее...
default image
Протестующих в Гонконге вдохновляет "Балтийский путь"

Подробнее...
default image
Испания согласилась принять судно с мигрантами

Подробнее...
default image
Запуск ракеты в США: Совбез ООН проведет заседание

Подробнее...
default image
Г.Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его

Подробнее...
default image
К. Мажейка: налог на неэкологичные автомобили пополнит бюджет примерно на 100 млн евро

Подробнее...
default image
ЕС отказал Британии в пересмотре соглашения о Brexit

Подробнее...
default image
Кандидат в ЕК В. Синкявичюс: мое номинирование символизирует веру в новое поколение

Подробнее...
default image
В Латвии ожидается значительное увеличение штрафов за нарушение запретов на курение

Подробнее...
default image
Г. Науседа в Эстонии предложил восстановить встречи президентов Балтийских стран

Подробнее...
default image
В Нидерландах открыли крупнейший велопаркинг

Подробнее...
default image
На аукционе во Франции лошадь продали за полтора миллиона

Подробнее...
default image
Оппозиция обратится в КС по поводу сценария обновления правительства

Подробнее...
avatar
600