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Норвегия разрешит двойное гражданство с 2020 года

Фото pixabay.com

Норвегия вводит разрешение на владение двойным гражданством.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, правительство Норвегии подтвердило, что новый закон, разрешающий двойное гражданство, вступит в силу с 1 января 2020 года.

Таким образом, начиная с 2020 года иностранные граждане, имеющие постоянное место жительства в Норвегии на законном основании, получат право подавать документы на получение норвежского гражданства, не отказываясь от своего собственного. В свою очередь норвежцы, которые должны были отказаться от своего норвежского гражданства, когда они стали натурализованными гражданами в другой стране, также смогут восстановить свое норвежское гражданство.

В норвежском правительстве отметили, что королевству требуется время, чтобы освободиться от части конвенции Совета Европы, регулирующей изменения правил. Норвегия подала заявку на освобождение в декабре прошлого года, сразу после того, как парламент наконец проголосовал за разрешение двойного гражданства.

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