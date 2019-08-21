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Украина нашла нового поставщика газа

Фото BFL/Мартинаса Видзбялиса

Украина будет с 2020 года импортировать 1,5 миллиарда кубометров газа из Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза. 

 Как сообщается, украинская компания Молдовагаз, совместно с операторами ГТС других стран, согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы трансбалканском трубопроводов по направлению «юг-север». 

Таким образом планируется осуществить диверсификацию маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020. 

«Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд куб. м газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины. Транспортировку голубого топлива от точки Исакча-1 — Орловка будет происходить магистральными газопроводами Раздельная — Измаил и Шебелинка — Днепропетровск — Кривой Рог — Измаил», — говорится в сообщении. 

Также сообщается, что специалисты Укртрансгаза и Молдовагаза согласовали модернизацию пограничных газоизмерительных станций ГИС Гребеники (Украина) и ГИС Каушаны (Молдова) для работы в реверсном режиме. Согласно достигнутым договоренностям, украинская сторона планирует построить дополнительные обводные линии газопроводов, установить новые технологические перемычки с монтажом трех шаровых кранов и завершить реконструкцию ГИС до конца 2019 года. 

Ранее в Укртрансгазе сообщили, что модернизировали пять компрессорных станций для работы в реверсном режиме, что позволит в случае частичной или полной остановки транзита обеспечивать бесперебойное газоснабжение для украинских потребителей восточных и южных регионов.

korrespondent.net

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