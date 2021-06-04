Литва в пересчете на алкоголь

«Мы пересчитали это количество в наиболее часто употребляемый алкоголь, поэтому ежедневно на одного жителя старше 15 лет приходится по одному бокалу пива, немалому бокалу вина или 80 граммов водки», – заявила руководитель департамента Юрате Петраускене.

«Больше всего литовцы пью пиво – оно составляет 44% всего потребляемого алкоголя, немало выпивают и крепких алкогольных напитков, алкогольных коктейлей, а вино составляет 15% употребленного алкоголя», – отметила Ю. Петраускене.

По ее словам, потребленное количество алкоголя оценивалось с учетом легальных продаж алкоголя с добавлением алкоголя, потребляемого литовскими туристами за границей, минус приобретенный алкоголь на границе и выпитый иностранными туристами в Литве.

В прошлом году в розничной торговле и предприятиями общественного питания было продано 2,9 млн декалитров крепких алкогольных напитков (водки, виски, бренди, и т. п.), что на 0,5% (15,3 тыс. декалитров) больше, чем в 2019 году. Вина и ферментированных напитков продано в объеме 3,7 млн декалитров (на 8,1%, или 274,3 тыс. декалитров, больше), пива – 22,2 млн декалитров (на 2,7%, или 594,1 тыс. декалитров, меньше).

В прошлом году розничные цены на алкогольные напитки увеличились на 1,8%. Наиболее значительно в Литве подорожали настойки – на 8,2%, произведенная в Литве водка – на 7,9%, бренди – на 5,3%, виски – на 3,9%, между тем игристое вино подешевело на 1,5, а импортное пиво – на 1%.

В Литве в прошлом году было произведено 0,839 млн декалитров крепких алкогольных напитков, в пересчете на абсолютный алкоголь (100%) – на 9,5% меньше, чем в 2019 году.

Наиболее значительно вырос импорт и экспорт вина – соответственно на 3,1% и 11,4%. а также пива – на 1,6% и 8,5%.

Информация «ЛК», BNS