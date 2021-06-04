Пандемия долгосрочной безработицы

К длительно безработным относятся лица в возрасте от 25 лет с периодом безработицы более 12 месяцев и молодые люди в возрасте до 25 лет с периодом безработицы более шести месяцев с момента регистрации в Службе занятости.

38,3 процента длительно безработных не имели оплачиваемой работы до регистрации, 37 процентов были неквалифицированными работниками, 15,2 процента – квалифицированные работники, 8,4 процента работали ранее в сфере обслуживания и торговли.

Люди старше 50 лет составили более 43,5 процента длительно безработных. Молодежь до 29 лет – почти четверть (24,4 процента), молодые люди до 25 лет – почти пятую часть (19,5 процента).

По данным Службы занятости, на данный момент 41 процент безработных ищут работу более полугода. За прошедший год пандемия Covid-19 замедлила поиск работы, и количество ищущих работу более чем полгода увеличилось вдвое.

Заместитель директора Службы занятости Гедре Вите объяснила, что длительной безработице способствуют низкая квалификация или профессия, не востребованная на рынке труда, недостаточный профессиональный опыт, отсутствие специфических знаний, неумение работать с компьютером, низкая мобильность. «Эта проблема может быть связана как с личными особенностями человека, так и с социальной политикой страны. С другой стороны, отношение работодателей к длительно безработным снижает их возможности вернуться на рынок труда», – отметила она.

По образованию 40,8 процента долгосрочных безработных не имеют формальной квалификации. Чуть более пятой части (22,3 процента) имеют высшее или техническое образование, а 36,9 процента – профессионально-техническое.

При этом 44 процента ищут неквалифицированную работу. В основном – работу подсобных рабочих (22 тысячи), уборщиц офисов, гостиниц и других учреждений (5,1 тысячи), неквалифицированных рабочих в обрабатывающей промышленности (2,5 тысячи).

Квалифицированными рабочими хотят стать 17,6 процента долгосрочных безработных: водителями легковых автомобилей, такси и микроавтобусов – 3,3 тысячи, малярами – 1,5 тысячи, механиками и мастерами по ремонту автотранспортных средств – 1,1 тысячи. Работать обслуживающим персоналом или продавцами хотят 12,7 процента, из них – 4,5 тысячи ищут работу продавца в магазине, 1 тысяча – работу охранника, 0,9 тысячи – официанта, 0,9 тысячи – бармена, сообщает Служба занятости.

Наибольшее количество соискателей хотят занять должность административного и ответственного секретаря – 2,5 тысячи, специалиста по рекламе и маркетингу – 2,4 тысячи, сотрудника бухгалтерии – 1 тысяча.

По данным муниципалитетов, наибольшая доля длительно безработных была зарегистрирована в Лаздияйском районе, муниципалитетах Казлу-Руда и Калвария. Здесь доля длительно безработных превышает 50 процентов. Наименьшее количество длительно безработных в Пакруойисе (19,9), Клайпедском (20,4) и Кретингском (24,2) районах.

Министр социальной защиты и труда считает, что необходимы изменения в работе Службы занятости. В частности, по ее мнению, необходимо изменить практику, когда безработные регистрируются в Службе занятости лишь с тем, чтобы получить бесплатное обязательное медицинское страхование или в расчете на пособие, в частности на выделяемое во время карантина пособие в размере 212 евро для ищущих работу.

Министр отмечает, что основная задача Службы занятости — дать людям второй шанс, чтобы вернуться на рынок труда. Кроме того, сейчас на рынке труда есть много вакансий, и Служба занятости помогла бы свести желающих найти работу с потенциальными работодателями, ищущими работников.

«Необходимо дать людям, которые хотят и могут работать, возможность сотрудничества как с работодателями, так и с Министерством образования, науки и спорта с целью изучения вариантов переподготовки, чтобы соответствовать требованиям меняющегося рынка труда», — подчеркнула М. Навицкене.

Информация «ЛК», BNS