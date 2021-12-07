Литва вернулась в таможенные системы Китая, но неизвестно, надолго ли — Р. Сартатавичюс

Например, одно швейное предприятие, которое шьет одежду для французов, сообщило, что китайцы решили больше не покупать продукцию у французского предприятия, потому что она производится в Литве.

«Французы говорят, займитесь этим вопросом, иначе мы будем искать других швейников. Это может затронуть немало членов Ассоциации одежды и текстиля», — сказал он.

«Другой случай вчера произошел — одно из предприятий химической промышленности, оно не один год работает и закупает у Китая электронику. Один из поставщиков написал, что мы больше не будем выполнять эти заказы для вас», — сказал BNS Сартатавичюс.

В минувший четверг стало известно, что литовские предприниматели не могут растаможить товары в Китае, потому что последний вычеркнул Литву из системы таможенного декларирования этой страны.

Китай в последнее время выражал протесты в связи с тем, что Литва развивает отношения с Тайванем, открыла представительство этого острова в Вильнюсе.