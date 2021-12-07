В Швейцарии узаконили новый способ эвтаназии

Человек добровольно ложится внутрь капсулы. Ему задают ряд психологических вопросов, а затем пациент самостоятельно нажимает кнопку и активирует действие устройства.

После этого внутреннее пространство капсулы заполняется азотом, а концентрация кислорода быстро снижается с 21 до 1%. В таких условиях человек чувствует себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание. Все это займет около 30 секунд. Смерть наступает из-за недостатка кислорода и углекислого газа. Нет ни паники, ни ощущения удушья.

Существует два прототипа Sarco, а третий создают в Нидерландах. Третий аппарат будет готов к использованию в Швейцарии в 2022 году.

Первая капсула Sarco стала экспонатом музея похоронной культуры в немецком Касселе.

Отмечается, что услугами ассистированного самоубийства в 2020 году воспользовались около 1300 швейцарцев. На сегодняшний день пациентам, согласившимся на эвтаназию, вводят раствор пентобарбитала натрия. После приема препарата человек засыпает в течение двух-пяти минут, затем впадает в глубокую кому, вскоре наступает смерть. Sarco предлагает другой подход к добровольному отходу от жизни без использования контролируемых веществ.