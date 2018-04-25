Литва вновь предлагает в Комитет ООН против дискриминации женщин Д. Лейнарте

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Литва выдвигает в Комитет ООН по борьбе с дискриминацией женщин, уже работающую в этом комитете профессора Университета им Витаутаса Великого Далю Лейнарте.

Д. Лейнарте избирается в в этот комитет ООН с 2012 года, в 2016-ом она была утверждена на второй срок полномочий. В 2015-ом году профессор стала вице-председателем этого комитета, а в 2017–2018 годах его возглавляла.

Д. Лейнарте в 2010 году участвовала в подготовке резолюции Совета безопасности ООН о женщинах, мире и плане межведомственного сотрудничества в сфере безопасности, с 2010 года она является членом рабочей группы Сообщества демократий по вопросам равенства полов.

Комитет по борьбе с дискриминацией женщин ООН был создан в 1982 году, в него входят 23 женщины и мужчины из стран-членов ООН. Он осуществляет надзор за реализацией Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации женщин. Литва присоединилась к этой конвенции в 1995 году.