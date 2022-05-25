Литва вовлекается в дело Международного суда справедливости по войне в Украине

«Россия с помощью Беларуси до сих пор осуществляет военные действия, и они не перестают каждый день совершать новые преступления», — заявила на совещании Кабмина министр юстиции Эвелина Добровольская.

По ее словам, дело рассматривается в Международном суде ООН по заявлению Киева.

«Украина утверждает в деле, что Россия не может оправдывать свои военные действия на основании ложных утверждений о геноциде со стороны украинских властей в Луганской и Донецкой областях. А с началом военных действий Россия сама совершает геноцид», — сказала министр.

По ее словам, Литва может присоединиться к делу в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

«Это важный шаг не только в деле поддержи Украины (…) Литва никогда не участвовала в делах, рассматриваемых Международным судом, что также важно для формирования навыков», — пояснила Добровольская.

По словам министра, к делу должны подключиться и другие страны Балтии.

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