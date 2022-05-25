Минобороны Польши закупит шесть ракетных комплексов Patriot

«Мы начинаем вторую фазу программы противовоздушной обороны «Висла». Я подписал письмо-запрос на приобретение шести батарей системы Patriot с радиолокационными станциями, пусковыми установками и запасом ракет. Мы защищаем польское небо», — написал Блащак в Twitter.

В комментарии журналистам он уточнил, что дата доставки еще не обсуждалась, но ожидается, что польская армия как можно скорее получит современное вооружение.

На вопрос о восполнении «нехваток», возникших в армейской технике в связи с отправкой в Украину польской техники, в том числе танков Т-72, Блащак сказал, что, например, переговоры по танкам из Германии «идут не так, как хотелось бы». По его словам, у Германии большой военный потенциал, но «он не используется в случае агрессии России против Украины».

Глава польского оборонного ведомства также подтвердил слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что Польша входит в число стран, объявивших об очередной новой военной помощи Украине.

«Украинцы, защищая свою независимость, они защищают свободу в Европе, в том числе польскую свободу. Гарантией нашей безопасности является то, что юго-восточная граница должна быть не границей с Россией, а границей с Украиной», — сказал министр.

Кроме того, он отметил наличие угрозы непосредственно со стороны РФ и Беларуси.

«У нас сложилась ситуация, когда мы граничим с Кенигсбергской областью, то есть с Россией на севере, Беларусь сегодня де-факто является частью России, а режим Лукашенко агрессивен по отношению к Польше, о чем свидетельствуют нападения на польской границе с использованием мигрантов из Ближнего Востока, и они происходят до сих пор», — напомнил Блащак.