Минобороны Польши закупит шесть ракетных комплексов Patriot

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Польша хочет приобрести больше ракетных батарей Patriot. Он также подтвердил слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что Польша входит в число стран, объявивших об очередной новой военной помощи Украине. Об этом сообщает издание Polsat News во вторник, 24 мая.
Глава ведомства отказался сообщить подробности, но сказал, что речь идет об артиллерийских комплексах.
«Мы начинаем вторую фазу программы противовоздушной обороны «Висла». Я подписал письмо-запрос на приобретение шести батарей системы Patriot с радиолокационными станциями, пусковыми установками и запасом ракет. Мы защищаем польское небо», — написал Блащак в Twitter.
В комментарии журналистам он уточнил, что дата доставки еще не обсуждалась, но ожидается, что польская армия как можно скорее получит современное вооружение.
На вопрос о восполнении «нехваток», возникших в армейской технике в связи с отправкой в Украину польской техники, в том числе танков Т-72, Блащак сказал, что, например, переговоры по танкам из Германии «идут не так, как хотелось бы». По его словам, у Германии большой военный потенциал, но «он не используется в случае агрессии России против Украины».
Глава польского оборонного ведомства также подтвердил слова министра обороны США Ллойда Остина о том, что Польша входит в число стран, объявивших об очередной новой военной помощи Украине.
«Украинцы, защищая свою независимость, они защищают свободу в Европе, в том числе польскую свободу. Гарантией нашей безопасности является то, что юго-восточная граница должна быть не границей с Россией, а границей с Украиной», — сказал министр.
Кроме того, он отметил наличие угрозы непосредственно со стороны РФ и Беларуси.
«У нас сложилась ситуация, когда мы граничим с Кенигсбергской областью, то есть с Россией на севере, Беларусь сегодня де-факто является частью России, а режим Лукашенко агрессивен по отношению к Польше, о чем свидетельствуют нападения на польской границе с использованием мигрантов из Ближнего Востока, и они происходят до сих пор», — напомнил Блащак.korrespondent.net