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Литва впервые избрана в Совет Организации по запрещению химического оружия

By own work — Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1686767

Министерство иностранных дел сообщило, что Литва впервые избрана в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Согласно сообщения, кандидатура Литвы в этом совете на период 2020-2022 годов была единогласно одобрена в Гааге на этой неделе.

В своём выступлении посол Литвы в Нидерландах Видмантас Пурлис подчеркнул, что Литва выражает сожаление в связи с применением химического оружия в различных частях мира в последние годы.

По словам дипломата, Литва будет содействовать усилиям ОЗХО по расследованию и судебному преследованию этих грубых нарушений международного права.

Посол также отметил, что Литва будет продолжать свои последовательные усилия по привлечению внимания международного сообщества к химическому оружию, сброшенному на дно Балтийского и других морей, и будет стимулировать содействие сотрудничеству и обмену информацией по этому вопросу.

Организация по запрещению химического оружия контролирует осуществление Конвенции о химическом оружии, которая была принята в 1997 году. Цель Конвенции состоит в том, чтобы добиваться уничтожения всего химического оружия. Конвенция насчитывает 193 государства-члена.

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