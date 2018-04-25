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TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

В Европе объявлена чрезвычайная ситуация в сфере климата и экологии

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Европарламент принял в Страсбурге резолюцию, которой объявил чрезвычайное положение в сфере климата и окружающей среды в Европе и на планете в целом. В поддержку этого документа проголосовали 429 депутатов, против высказались 225, 19 парламентариев воздержались.

Резолюция Европарламента призывает Еврокомиссию добиться того, чтобы все ее законодательные и бюджетные предложения в этой сфере были нацелены на ограничение глобального потепления на уровне ниже 1,5 °C, как это предусмотрено Парижским соглашением.

Подобная символическая мера была принята в преддверии 25-й конференции по изменению климата (COP25), которая пройдет со 2 по 13 декабря в Испании.

В отдельной резолюции Европарламент призвал ЕС как можно скорее обозначить свою стратегию по достижению климатической нейтральности. Не позднее 2050 года она должна быть обозначена в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, отмечает Deutsche Welle.

В документе отмечается, что все страны мира должны сокращать выхлопы от воздушного и морского транспорта, а в странах Европы эти выхлопы должны быть включены в европейскую систему обмена квотами газовой эмиссии.

Кроме того, депутаты попросили новую главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен к 2030 году включить цель сокращения парниковых газов на 55% в будущее единое европейское экологическое соглашение, которое новая ЕК обещала выработать в течение своей работы.

Европарламент также считает, что европейские страны должны удвоить свои вклады в международный Зеленый климатический фонд. При этом отмечается, что реальные обещания финансирования со стороны развитых стран все еще ниже коллективной цели собирать $100 млрд в год, начиная с 2020 года. Ранее глава Европейской комиссии сообщала о намерении Брюсселя в течение следующих 10 лет выделить на защиту климата 1 трлн евро. В бюджете ЕС на 2020 год на эти цели запланированы 589,6 млн евро — на 5,6 процента больше, чем годом ранее.

Напомним, Европейская комиссия ранее предложила сократить до ноля выбросы СО2 к 2050 году, но Европейский Совет до сих пор не одобрил эту инициативу, поскольку Польша, Венгрия, Чехия и Эстония выступили против такой конкретной даты.

NEWSru.com

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