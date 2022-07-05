Литва выделит Украине дополнительные 10 млн евро на восстановительные работы — Шимоните

По ее словам, наиболее правильным и справедливым способом сбора финансирования на восстановление Украины была бы конфискация и использование замороженных санкциями российских активов.

«Мы не можем воскресить людей, убитых Россией, но у нас есть реальный шанс заставить агрессоров выплатить репарации». Потому что хотя бы раз эти деньги хранятся в наших банках и пришвартованы к нашим причалам, — цитирует премьер-министра пресс-служба правительства. – Я призываю Европейский союз и все страны, не входящие в ЕС, которые ввели санкции, создать правовой механизм конфискации активов и сделать санкции действительно эффективными».

Премьер-министр Литвы также обратила внимание, что Украина, защищаясь от России, не откладывала реформы, а ускорила их реализацию, чтобы построить Украину, которая будет еще лучше.

Она отметила, что теперь очередь друзей и партнеров Украины доказывать, что можно быстро перейти от дискуссий к совместной работе.

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