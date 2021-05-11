Литва хочет провести в 2023 году саммит НАТО в Вильнюсе

Литва будет добиваться возможности провести саммит НАТО в 2023 году в Вильнюсе.
О поданной заявке в понедельник сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
«Литва подала заявку на проведение встречи на высшем уровне НАТО в 2023 году и сейчас мы будем прилагать все усилия для того, чтобы это стало реальностью», – сказал глава государства.
«Коллеги ознакомились с нашим пожеланием и заявкой, очень серьезно ее оценивают. Сейчас вся работа за политиками и дипломатами», – добавил он.
Об этом он заявил после удаленной встречи с руководителями стран Бухарестской девятки, в которой также приняли участие президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Г. Науседа также попросил о поддержке стран-участниц форума в отношении заявки Литвы на проведение в Вильнюсе в 2023 году саммита НАТО.
В 2005 году в Вильнюсе состоялась неформальная встреча глав МИД стран НАТО, в 2008 году в столице состоялась неформальная встреча министров обороны блока.
Саммит НАТО этого года состоится в середине июня в Брюсселе.
В «Бухарестскую девятку» входят государства так называемого Восточного фланга НАТО: Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония.