И. Шимоните: карантинные условия не планируется менять

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Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните определила ситуацию с пандемией в стране «как неприятную, но стабильную», пока не планируется менять карантинные условия в ближайшее время.

«В эту среду точно никаких рассмотрений по карантинному постановлению не будет. Я оцениваю ситуацию как достаточно стабильную, цифры не радуют, но я не могу сказать, что они растут, они находятся на сходном уровне 1200 случаев, уже третью неделю», – сказала во вторник И. Шимоните журналистам в сейме.

«Ситуация неприятная, но стабильная, если она не ухудшиться, правительство точно не будет прибегать к каким-то более строгим мерам», – отметила премьер.

В ответ на вопрос, могут ли карантинные условия измениться до намеченного на 24 мая введения паспорта возможностей, глава кабмина ответила: «Возможно, на следующей неделе, но я ничего не хочу обещать».

По данным Департамента статистики на вторник, за минувшие сутки в Литве были выявлены 1226 новых случаев COVID-19, от этой инфекционной болезни умерли пять человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 602,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 5,7%.