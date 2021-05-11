В Израиле более 30 человек пострадали при ракетном обстреле

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В Израиле 31 человек получил ранения и травмы в результате ракетного обстрела с территории Сектора Газа. Об этом сообщает Jerusalem Post во вторник, 11 мая.

Указано, что под удар попали жилые дома в городе Ашкелон. Большинство пострадавших получили легкие повреждения, в том числе пятеро детей. В тяжелом состоянии один человек, еще один – в состоянии средней тяжести.

В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что в ответ на запуск палестинцами более 200 ракет, были нанесены удары по 130 целям в секторе Газа. Ликвидированы 15 боевиков движения ХАМАС.

В частности, ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС, расположенной в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки этого движения, по местам производства боеприпасов, по военным комплексам ХАМАС и «Палестинского исламского джихада», а также по двум тоннелям, которые использовали боевики.

Напомним, накануне из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву. Палестинские СМИ сообщили о гибели 24 человек, включая девяти детей. Еще 103 человека ранены.

Эскалация конфликта началась после массовых протестов палестинцев на Храмовой горе в Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ракетного удара из сектора Газа по окраинам Иерусалима заявил, что ХАМАС «перешел красные линии» и его действия должны получить ответ.