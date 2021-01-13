Литва закупит дополнительные вакцины Pfizer, откажется от пополнения Moderna

«Поскольку компания Moderna поднимает цену и не хочет распространять на прежних условиях – повышает эту цену на 33% по сравнению с указанной в договоре, и поскольку также не улучшает сроки поставок, а прогнозирует их только в конце года, наша рабочая группа предлагает не одобрять такие изменения и не брать это дополнение», – сказал министр.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции подчеркнула, что от закупки дополнительных доз вакцины Moderna отказалось и прежнее правительство Саулюса Сквернялиса, а этот кабинет министров лишь «еще раз подтвердил» это решение.

Между тем, дополнительное количество вакцин Pfizer, по ее словам, заказывается поскольку «вакцина появилась первой, мы уже начали ею прививать, и сроки ее поставки являются самыми благоприятными из тех вакцин, которыми мы сейчас располагаем».

В Литве первой дозой вакцины от коронавируса уже привиты более 27 тыс. жителей. До среды в стране использовалась лишь вакцина BioNTech и Pfizer, а со среды началась и вакцинация препаратом Moderna. В обоих случаях иммунитет от COVID-19 приобретается только после второй прививки.

Литва также выразила пожелание вместе с государствами ЕС закупить вакцины AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, а также CureVac, их Европейкое фармагентство еще не утвердило. В целом в данный момент намечено приобрести более 8 млн доз вакцин.