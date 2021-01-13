Литва закупит дополнительные вакцины Pfizer, откажется от пополнения Moderna

В среду правительство Литвы одобрило закупку дополнительных вакцин от коронавируса, созданных BioNTech и Pfizer, но отказывается от закупки дополнительных вакцин компании Moderna.
Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что Еврокомиссия согласовала с BioNTech и Pfizer дополнительные 200 млн доз вакцины. По данным министерства, с учетом новых соглашений по пропорциональному принципу Литве достанется 1,24 млн дополнительных доз вакцины.
Правительство отказалось от предложения ЕК приобрести дополнительные 310 тыс. доз вакцины производства Moderna. А. Дулькис отметил, что фармкомпания на треть повысила цену на них, а также то, что Литву не удовлетворили бы сроки поставок.
«Поскольку компания Moderna поднимает цену и не хочет распространять на прежних условиях – повышает эту цену на 33% по сравнению с указанной в договоре, и поскольку также не улучшает сроки поставок, а прогнозирует их только в конце года, наша рабочая группа предлагает не одобрять такие изменения и не брать это дополнение», – сказал министр.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на пресс-конференции подчеркнула, что от закупки дополнительных доз вакцины Moderna отказалось и прежнее правительство Саулюса Сквернялиса, а этот кабинет министров лишь «еще раз подтвердил» это решение.
Между тем, дополнительное количество вакцин Pfizer, по ее словам, заказывается поскольку «вакцина появилась первой, мы уже начали ею прививать, и сроки ее поставки являются самыми благоприятными из тех вакцин, которыми мы сейчас располагаем».
В Литве первой дозой вакцины от коронавируса уже привиты более 27 тыс. жителей. До среды в стране использовалась лишь вакцина BioNTech и Pfizer, а со среды началась и вакцинация препаратом Moderna. В обоих случаях иммунитет от COVID-19 приобретается только после второй прививки.
Литва также выразила пожелание вместе с государствами ЕС закупить вакцины AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, а также CureVac, их Европейкое фармагентство еще не утвердило. В целом в данный момент намечено приобрести более 8 млн доз вакцин.