Литве грозят миллионные штрафы за ненадлежащую переработку стоков

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По словам министра окружающей среды, Литве грозят санкции на сумму «несколько сотен миллионов евро» за невыполнение директив Европейского Союза (ЕС), касающихся очистки сточных вод.

«Если мы не будем ничего делать, будет продолжаться прежняя проблемы, мы получим действительно значительные штрафы. Речь идет о санкциях Литве в размере нескольких сотен миллионов евро», – заявил министр на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, 2021 год станет решающим в реализации этих директив.

«Этот год будет определяющим, заплатит ли Литва стомиллионные штраф, или справится с проблемами, которые залежались в ящиках», – сказал министр.

По словам С. Гянтвиласа, в июле 2020 года 38,5 тыс. жителей, проживающих в местностях, которые должны быть подключены к централизованным сетям сточных вод, не были подключены.

«В отчете Госконтроля содержится факт, говорящий о том, что Литва очищает лишь 47% коммунальных отходов, а целью является то, что бы в 2030 году на территориях городов и жилых агломераций, превышающих 2 тыс. жителей, мы бы очищали 95% отходов», – сказал он.

Министр утверждает, что важными являются две даты – первое марта этого года, когда самоуправления должны подготовить планы инфраструктурного развития, и 31 декабря 2022 года, когда Литва должна будет реализовать все требования ЕС.

Процедуру нарушения в связи с не реализацией директивы о городских стоках ЕК начала в отношении Литвы еще в 2017 году.

Информация ЛК по сообщению BNS