Литве не удастся добиться цели избавления от СПИДа к 2030 году

Она подчеркнула, что вопросы зависимостей следует решать, исходя из принципов здоровья, а не уголовного права.

Участвовавшая в пресс-конференции заместитель директора Республиканского центра лечения болезней зависимости Аушра Ширвинскене сказала, что в местах лишения свободы люди на 70% больше употребляют наркотические или психотропные вещества, чем на свободе.

«И это они делают более вредоносным способом, чем на свободе», – отметила она.

По словам А. Ширвинскене, в местах лишения свободы не проводятся подробные исследования, связанные с зависимостями, поэтому «ситуация в тумане, в подполье».

По данным Национального центра общественного здоровья, в прошлом году в Литве было выявлено 112 новых случаев ВИЧ, из них почти 8,9% сообщений получено от учреждений, осуществляющих надзор в местах лишения свободы.