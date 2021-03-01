Литве не удастся добиться цели избавления от СПИДа к 2030 году

Литве не удастся добиться цели избавиться к 2030 году от СПИДа, заявила председатель Комиссии по превенции зависимостей сейма Литвы Моргана Даниэле.
«Видя сегодняшние результаты и эти цифры, которые у нас есть, мы можем сразу сказать, что Литве точно не удастся добиться цели искоренить СПИД к 2030 году», – заявила она в понедельник на пресс-конференции в сейме.
М. Даниэле отмечает, что эта цель не будет достигнута не потому, что не хватает знаний или инструментов, по причине все еще сильной дискриминации.
«Прежде всего, это связано с осужденными людьми, находящимися в местах лишения свободы, и возникающего из этого нежелания или неспособности предоставлять услуги, которые требуются, и решать вопросы, связанные с ВИЧ в местах лишения свободы», – сказала депутат.
Она подчеркнула, что вопросы зависимостей следует решать, исходя из принципов здоровья, а не уголовного права.
Участвовавшая в пресс-конференции заместитель директора Республиканского центра лечения болезней зависимости Аушра Ширвинскене сказала, что в местах лишения свободы люди на 70% больше употребляют наркотические или психотропные вещества, чем на свободе.
«И это они делают более вредоносным способом, чем на свободе», – отметила она.
По словам А. Ширвинскене, в местах лишения свободы не проводятся подробные исследования, связанные с зависимостями, поэтому «ситуация в тумане, в подполье».
По данным Национального центра общественного здоровья, в прошлом году в Литве было выявлено 112 новых случаев ВИЧ, из них почти 8,9% сообщений получено от учреждений, осуществляющих надзор в местах лишения свободы.