Литве предлагается учредить виртуального авиаперевозчика

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Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает правительству учредить национального авиаперевозчика – виртуальную авиакомпанию. Ее создание финансировалось бы из госбюджета, сообщило министерство.

По мнению ведомства, это позволило бы Литве не зависеть от постоянно меняющейся стратегии зарубежных авиаперевозчиков.

Министр транспорта Ярослав Наркевич утверждает, что это особо актуально в восстановлении воздушного сообщения после коронакризиса, поскольку может быть так, что оно не вернется на прежнюю модель деятельности.

Виртуальная авиакомпания могла бы закупать у другого перевозчика летные часы и другие услуги, например, распространение билетов, однако использовать собственный торговый знак. Так действует эстонская авиакомпания Nordica.

Министерство отмечает, что у такой модели есть преимущества – расходы по созданию компанию значительно меньше – фактические покупаются лишь услуги самолетов, экипажей, техобслуживания и страхования, более гибкими являются возможности изменения объемов деятельности и самолетов.

Такая компания могла бы быть создана уже в конце этого года.