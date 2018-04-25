Финансовая инъекция для литовской экономики

Фото из открытых интернет – источников

Еврокомиссия предлагает предусмотреть для Литвы возможность претендовать на 6,3 млрд евро из создаваемого Фонда оживления Европы, совокупный портфель которого составляет 750 млрд евро. Эту информацию подтвердил BNS делегированный Литвой комиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Комиссар утверждает, что, если государства-члены одобрят, то из этого фонда и бюджета ЕС Литва в 2021-2027 годах в целом может получить более 17,7 млрд евро помощи ЕС, включая потенциальные кредиты. Больше всего помощи из создаваемого фонда ЕС планируется выделить Италии и Испании, которые в наибольшей степени пострадали от коронавируса.

Дополнительная помощь от Европейского союза станет самой крупной финансовой инъекцией в истории Литвы, заявил руководитель представительства Европейской комиссии (ЕК) в Литве Арнолдас Пранцкявичюс.

Предполагается, что фонд будет финансироваться за счет средств, позаимствованных Еврокомиссией на рынках. Средства для субсидий и кредитов поступят в ближайшие несколько лет, а долг нужно будет отдать в 2027-2058 годах. В Брюсселе обсуждают возможность сбора средств для возврата долга путем договоренности о введении общего налога на пластик, доходов от системы торговли квотами на загрязняющие выбросы или совместно ввести более высокие налоги для компаний, включая цифровой сектор.

Однако до сих пор государства не демонстрировали большого энтузиазма в вопросе введения общих налогов, и остается большая вероятность того, что в будущем странам придется увеличить свои взносы или сократить финансирование общих программ. Представители литовских властей утверждают, что большая интеграция и солидарность выгодны для Литвы в геополитическом смысле, но одновременно есть риск того, что долг придется возвращать за счет средств программы политики сплочения, а это означало бы сокращение структурной помощи.

Средства нового фонда ЕС: критерии распределения

Литва может сама решать, как использовать дополнительные средства Евросоюза для преодоления коронакризиса, однако Еврокомиссия предлагает сконцентрировать внимание на внедрении цифровых технологий и развитии «зеленой» экономики.

«Если говорить конкретно о Литве, то конкурентоспособность экономики и скорейшее восстановление должны быть приоритетом правительства, а также система здравоохранения», – сказал BNS делегированный Литвой еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс.

«Ждут непростые переговоры по принципам и критериям распределения средств фонда, на которых нужно будет добиться консенсуса всех стран ЕС», – отметил президент Литвы Г. Науседа.

Предложение Еврокомиссии является началом процесса, поскольку комиссия сможет позаимствовать средства только с одобрения всех государств-членов. В опубликованном плане также предлагается создать Европейскую программу здравоохранения, намечен дополнительный механизм поощрения инвестиций, дополнительные средства намечается выделить фондам развития села и программе научных исследований «Горизонт 2020».

Средства субсидий и кредитов могут дойти до стран в 2021-2024 годах, кредиты нужно будет отдавать в 2027-2058 годах.

По словам В. Синкявичюса, предлагаемые Еврокомиссией (ЕК) дополнительные сборы не затронут рядовых жителей. «Что важно подчеркнуть – ни один из видов дополнительных доходов бюджета не нацелен ни на одного индивидуального налогоплательщика ЕС», – сказал комиссар.

«График выплат достаточно продолжительный. Если смотреть с перспективы сегодняшнего дня, то будет сложно договориться о новых налогах», – сказала BNS вице-министр финансов Литвы Мигле Тускене. Она также сообщила, что при решении вопросов о возможном использовании кредитов Кабмин Литвы будет оценивать конкретные предлагаемые условия.

Наряду с Фондом оживления ЕК представила и обновленный проект бюджета ЕС на 2014-2020 годы. «Для нас важно, что ЕК не снижает амбиции в вопросе многолетней финансовой перспективы, в том числе и на актуальные для Литвы проекты», – отметила вице-министр М. Тускене.

Еврокомиссия одобрила планы Литвы

Еврокомиссия на минувшей неделе одобрила схему государственной помощи в Литве, которая позволит привлечь инвестиции стоимостью до 1 млрд евро в средние и крупные предприятия, пострадавшие от вспышки коронавируса COVID-19, сообщает BNS.

Сейчас ставится цель, чтобы Фонд помощи бизнесу приступил к работе уже в июне. Финансовую помощь из него смогут получить средние и крупные предприятия, которые пострадали от пандемии коронавируса COVID-19 и прекращение деятельности которых может повлечь серьезные социально-экономические последствия.

Помощь предприятиям будет предоставляться в форме кредитов, долговых ценных бумаг, инвестиций в собственность или смешанных средств капитала.

Информация «ЛК», BNS