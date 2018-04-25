Глава ЦБ Литвы: проценты по вкладам останутся низкими

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Председатель правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас прогнозирует, что в ближайшее время процентные ставки, включая проценты по вкладам, будут оставаться низкими.

По его словам, этим прогнозам способствует и принятое в четверг Европейским Цетробанком (ЕЦБ) решение расширить специальную программу срочных закупок (англ. Pandemic emergency purchase programme, PEPP).

«Если оценивать с перспективы монетарной политики и соответствующей поощрительной политики, особенно с учетом решений вчерашнего дня по специальной программе коронавируса, а она была расширена как в объеме, так и в сроках (…), то в среднесрочном периоде я действительно склонен прогнозировать, что не следует ожидать каких-то перемен во всех сферах процентов», – – заявил В. Василяускас на пресс-конференции в пятницу.

«Мы и далее будет жить в климате низких процентов», – добавил он.

В четверг ЕЦБ решил приобрести дополнительно ценных бумаг на 600 млрд евро и продлить программу до середины следующего года. Прежде объем этой программы достигал 750 млрд евро.