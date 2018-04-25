Исследования и инновации помогут Европе восстановиться после кризиса

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Еврокомиссар по инновациям, науке, культуре и образованию Мария Габриэль отметила, что исследования и инновации должны помочь Европе выпрямиться после вызванного коронавирусом кризиса, и призывает страны поддержать предусмотренные на это средства на переговорах о бюджете Евросоюза (ЕС), сообщает BNS.

На минувшей неделе она приняла участие в инициированной президентом Литвы Гитанасом Науседой видеоконференции по вопросам науки и инноваций и сказала, что эти сферы могут помочь не только диагностировать, лечить, но и избежать заболеваний, а также справляться с «серьезными вызовами, обусловленными этим кризисом».

Программа ЕС «Горизонт-Европа» предназначена для финансирования научных исследований и инноваций. По словам еврокомиссара, чтобы реализовать эти амбиции, необходим сильный бюджет семилетней программы.

Еврокомиссар отметила, что в предстоящей финансовой перспективе ЕС предусмотренные на исследования и инновации средства увеличены на 13,5 млрд евро.

По ее словам, кризис с коронавирусом показал, какую важную роль играют исследования и инновации, в том числе и фундаментальные исследования, диагностика, лечение и создание вакцин, а также поддержка стартапов и других инновационных решений в борьбе с коронавирусом.

М. Габриэль подчеркнула, что на создание вакцины и лекарств по инициативе Брюсселя уже удалось привлечь 9,5 млрд евро от разных доноров в мире, включая также средства в размере 1,4 млрд евро самой ЕК, 1 млрд евро из них — в рамках программы «Горизонт Европа — 2020».

Принявший участие в видеоконференции министр иностранных дел Линас Линквичюс считает, что Литва должна не только вносить взносы в программу научных исследований и инноваций ЕС «Горизонт Европа», но и стать ее получателем.

«Надо добиваться, чтобы мы были не только нетто-плательщиками, но и пользователями, чтобы этот горизонт максимально приблизился. Подобные усилия нужны и на европейском уровне, несомненно, они нужны и в Литве», – добавил он. По словам министра, новые члены ЕС делят между собой лишь около 5% средств программы «Горизонт Европа», оставшиеся 95% распределяют между собой крупные страны – Германия, Франция, Соединенное Королевство и Испания.

По словам министра, Литва выступает за «упрощенный доступ» к этому финансовому инструменту и призывает повышать средства, в данный момент на это планируется выделять 2,1%.

Коронакризис показал, что производство медикаментов и средств защиты в основном находится в Индии и Китае, поэтому министр подчеркнул необходимость инвестиций в эти сферы в Европе.

Министр обратил внимание на то, что Литва «не просто ждет и наблюдает, пока кто-то что-то сделает», а показывает пример, ведь 140 предприятий переориентировались и начали производить защитные средства.

Л. Линкявичюс приветствовал предложение президента Гитанаса Науседы учредить пост главного должностного лица, ответственного за инновации, и группу, которая бы отвечала за исследования и инновации в госведомствах.

Пока расходы на научные исследования и экспериментальное развитие в Литве почти в 2,5 раза меньше, чем в среднем по ЕС, – 0,84 процента ВВП, когда средний показатель по ЕС составляет 2,04 процента ВВП. Кроме того, объем расходов литовского бюджета на развитие науки и инноваций почти в два раза ниже, а объем частных инвестиций даже в четыре раза ниже, чем в среднем по ЕС.

Информация «ЛК», BNS