default image
Помощь людям из группы риска

Подробнее...
default image
Неравенство в оплате труда

Подробнее...
default image
Из-за улучшения ситуации с коронавирусом смягчаются ограничения на военной службе

Подробнее...
default image
Информация для прибывающих в Литву

Подробнее...
default image
С. Сквярнялис: Польша повторяет, что поддерживает Литву с бойкотом электричества с БелАЭС

Подробнее...
default image
Кредиты во время карантина- проблема для населения

Подробнее...
default image
На карте министерства– зарплаты медработников Литвы

Подробнее...
default image
Исследования и инновации помогут Европе восстановиться после кризиса

Подробнее...
default image
Глава ЦБ Литвы: проценты по вкладам останутся низкими

Подробнее...
default image
Финансовая инъекция для литовской экономики

Подробнее...
default image
Литве предлагается учредить виртуального авиаперевозчика

Подробнее...
default image
Повышены социальные стипендии

Подробнее...
default image
Возврат средств за турпутевки

Подробнее...
default image
Ассоциацию банков Литвы временно возглавит А. Будрис

Подробнее...
default image
Проверка на коронавирус - в частных лабораториях

Подробнее...
default image
Вильнюсская мэрия вновь принимает посетителей

Подробнее...
default image
В.Василяускас: банки хорошо подготовились к противостоянию экономическому шоку

Подробнее...
default image
Амур

Подробнее...
default image
Вильнюс приглашает в путешествия по разным странам

Подробнее...
default image
Четверть акций Novaturas приобрели три эстонские компании

Подробнее...
default image
Святитель Агафангел Преображенский

Подробнее...
default image
Литовские депутаты предлагают предоставить убежище жителям Гонконга

Подробнее...
default image
В Латвии завершается чрезвычайный режим

Подробнее...
default image
Безработица в Литве в апреле была выше среднего показателя в ЕС – Евростат

Подробнее...
default image
Во Франции из-за коронавируса отменен парад в честь Дня взятия Бастилии

Подробнее...
default image
Правительство Литвы окончательно утвердило план развития связи 5G

Подробнее...
default image
Билл Гейтс пожертвовал 100 млн долларов на распространение вакцины от коронавируса

Подробнее...
default image
Кабмин разрешил приехать в Литву 10 лицам из Швеции, России и Украины

Подробнее...
default image
Литва планирует перезахоронить прах своих политзаключенных в Казахстане

Подробнее...
default image
Меркель не будет баллотироваться на выборах канцлера ФРГ

Подробнее...
default image
В Италии пройден критический момент пандемии - премьер-министр

Подробнее...
default image
В Испании открыто пятое почетное консульство Литвы

Подробнее...
default image
Глава Минфина В.Шапока: экономические тенденции положительны

Подробнее...
default image
ЕС продлил запрет на въезд гражданам других стран

Подробнее...
default image
СРФП: торговцы дорогими автомобилями могли не уплатить налогов на несколько миллионов евро

Подробнее...
default image
В Украине приняли закон о «ворах в законе»

Подробнее...
default image
Литовская Avia Solutions Group продает компанию в Польше

Подробнее...
default image
Норвегия разрешает поездки по Северной Европе без карантина

Подробнее...
default image
Бизнес и работники в Литве получили 12,5% намеченной помощи

Подробнее...
default image
Граждане ряда соседних стран смогут вновь въезжать в Данию

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Новости

На карте министерства– зарплаты медработников Литвы

Nuotrauka www.pixabay.com

Министерство здравоохранения Литвы подготовило интерактивную карту, на которой представлена информация о средних зарплатах медработников и их изменениях в последние три года, как в масштабе страны, так и в конкретных лечебных учреждениях.  

Представляя статистические данные, за сентябрь 2019 года — февраль 2020 года зарплаты врачей до уплаты налогов составили в среднем 2 681 евро, медсестер – 1403 евро, прочего персонала, оказывающего услуги в сфере здравоохранения – 1 243 евро. По сравнению с представленными данными за май-декабрь 2018 года, средние зарплаты до уплаты налогов врачей выросли на 335 евро, а младших медработников – на 173 евро, зарплаты оставшегося персонала – на 164 евро.

На карте представлена и согласованная с профсоюзами цель повышения зарплат врачей до уплаты налогов хотя бы до 3 250 евро, а младших медработников – до 1 625 евро.

Крупнейшие зарплаты с сентября прошлого года по февраль этого года получали медики в Палангском центре личного здравоохранения – 4 944 тыс. евро до уплаты налогов, а также в Таурагской больнице – 4 467 евро, в Центрах первичного здравоохранения в Кальтиненай и Рудишкес – соответственно 4 430 и 4 148 евро, в Психиатрической больнице Рокишкес  – 3 924 евро.

Согласно представленным министерством данным, самую высокую зарплату до уплаты налогов среди младших медработников получали работающие в Центре первичного здравоохранения города Алитуса  2 318  евро до уплаты налогов), на Каунасской станции скорой медпомощи (2 304 евро), а также на станциях скорой помощи в Вильнюсе и в Алитусском районе  – 2 058 и 1 999 евро. 

Самыми низкими были средние зарплаты медиков в Амбулатории Панемуняй (1 238 евро), в Реабилитационном центре в Валакумпяй (1 222 евро),в общественном учреждении Rastis (937 евро до уплаты налогов).

Медсестры меньше всего зарабатывали в учреждении Rastis (777 евро),  в Центре здравоохранения в Эйшишкес (756 евро), в Шяуляйском центре оздоровления и легкой атлетики (519 евро).

Министр здравоохранения надеется, что новый инструмент будет полезен и самим медикам, и общественности, а также СМИ при обсуждении зарплат, и «не оставит места для интерпретаций». 

Министерство заверило, что в мае между всеми работниками учреждений здравоохранения были разделены 130 млн евро, выделенных на повышение зарплат и это «был последний этап повышения зарплат медиков, о котором договорились».  В новой статистике эти изменения не отражены. 

Ознакомиться с интерактивной картой можно по ссылке:

https://lnss-vdu-lrsam.hub.arcgis.com/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.